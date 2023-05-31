Вырастут в стакане с водой: есть свежую домашнюю зелень теперь можно без поездок на дачу

Стало известно, что вырастить некоторые пряные травы и цветы можно в стакане с водой.

К слову, так поступают с мятой. Для этого необходимо удалить листья с части стебля, которая будет находиться под водой. Далее нужно поставить растение в стеклянную емкость в хорошо освещенном месте. Через несколько дней пойдут новые листочки.

Подобное можно провернуть с базиликом и розмарином. Они прекрасно размножаются в воде и активно пускают корни. Не забудьте периодически менять воду или доливать ее при испарении. Тогда вы получите свежие ароматные листики для салата.