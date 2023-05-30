Как победить фитофтороз с помощью головки и листьев чеснока — дачники рекомендуют

Фитофтороз является опасным грибковым заболеванием. От него могут пострадать помидоры, перцы, огурцы, картофель, баклажаны и другие ценные культуры.

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Об этом мало кто знает, но грозное заболевание можно победить с помощью настоя чеснока. Для этого необходимо взять 200 г измельченных зубчиков, листьев и стрелок ароматного овоща и залить их тремя литрами воды. После этого нужно подождать пару дней, а затем добавить в настой 30 г жидкого мыла и разбавить состав 10 л воды.

Готовое средство следует незамедлительно распылить на все пораженные растения. Очень скоро вы заметите, что грибок отступил.

Источник: belnovosti.by