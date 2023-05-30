Как поливать капусту, чтобы кочаны были крупными и вкусными — четкие правила

Чтобы белокочанная капуста порадовала вас своим урожаем. Ее нужно не только регулярно подкармливать, но и правильно поливать.

Опытные дачники настаивают на том, что вода для полива этой культуры должна быть отстоявшейся и теплой. При этом частота подачи дополнительной влаги зависит от конкретного этапа развития растения.

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Первый полив необходимо провести через пару дней после высадки в открытый грунт. На куст должно уйти от 1,5 до 2 литров жидкости.

Начиная с 5 дня, растение следует поливать раз в 5 суток. При этом количество воды на один корешок должно вырасти до 4 литров. Этих правил следует придерживаться до момента формирования вилка.

Как только появится вилок, увеличьте количество жидкости до 7 литров. А интервал полива пока оставьте без изменений.

Прежнюю схему нужно будет пересмотреть тогда, когда кочаны достигнут своих оптимальных размеров. Когда это произойдет, количество воды должно вырасти до 10 литров на одно растение. А частоту полива необходимо сократить до 1 раза в 10 дней.

И не забывайте о том, что график поливов можно и нужно пересматривать, если выдались дождливые дни или температура воздуха упала до 10°C. В первом случае нужно сократить поступление дополнительной влаги. А при похолодании от поливов лучше вообще отказаться.

Источник: belnovosti.by