Как нужно поливать огурцы, чтобы они не трескались и не горчили — правила для всех сортов

Если у вас выросли горькие и пустотелые огурцы, то не спешите винить в этом сорт овоща. Он здесь совершенно не при чем. Вероятнее всего качество овоща пострадало из-за того, что вы неправильно его поливали.

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Ведь огурцы на 96% состоят из воды. И именно поэтому они нуждаются в регулярном поливе больше всех остальных культур. А если поступление влаги происходит от случая к случаю, то в плодах начинают происходить негативные процессы. Которые приводят к тому, что овощ становится горьким, пустотелым и покрывается трещинами.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, огурцы нужно поливать регулярно, а не один раз в неделю. При этом важно соблюсти баланс. Так как переувлажнение тоже не приведет ни к чему хорошему.

Источник: belnovosti.by