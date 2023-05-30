Тарифы на ЖКХ вырастут в три раза уже летом 2023-го: подробности

В России каждый год увеличиваются тарифы по коммунальным услугам. Однако теперь эксперты предупредили, что грядут новшества. Ведущий юрист Европейской юридической службы Евгений Корнеев рассказал, что произойдет переход на новые квитанции по ЖКХ уже этим летом. За этим последуют свои нюансы.
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Отмечается, что регионы начинают переходить на новые квитанции, а также идет замена счетчиков, и в итоге оплата по нормативам вырастет.
«В Москве ожидают новшества, которые связаны с оплатой воды по счетчикам и без них. Минстрой планирует разрешить столичным властям установить повышающий коэффициент на водоснабжение до трехкратной величины тарифа. Это касается жильцов, у которых нет счетчиков на воду», — пояснил эксперт, об этом пишет Life.