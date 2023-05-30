Уничтожат тлю в два счета: как привлечь на дачу насекомых, которые расправятся с вредителем — химия не нужна

Божья коровка. Фото: Global Look Press

Справиться с тлей поможет божья коровка.

Божья коровка — настоящая гроза тли. Всего одна личинка этого насекомого и съедает за сутки около 100–150 вредителей и их яиц.

Так что для победы в борьбе с тлей без химии и всевозможных опрыскиваний божья коровка — главный союзник дачников.

Самый простой способ — купить божьих коровок и заселить их на участок. Но можно и привлечь насекомых на свой огород, засевая его теми растениями, которые любит божья коровка.

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Привлекут божьих коровок укроп, пижма или тысячелистник. Божьи коровки истребят популяцию тли, и она больше не появится на участке.

По материалам belnovosti.by

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