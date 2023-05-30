Этот ингредиент делает рис в разы вкуснее: раскрываем секрет турецких хозяек

Отварной рис. Фото: Global Look Press

Лайфхаки, которые превратят рис в ресторанное блюдо с турецкого курорта.

Те, кто хоть раз бывал в Турции и посещал местные рестораны, наверняка обращали внимание на то, какой необычный, яркий и насыщенный по вкусу рис подают там.

В чем же секрет его приготовления? Его знают все турецкие хозяйки.

Оказывается, при приготовлении риса в Турции его обильно сдабривают сливочным маслом. На стакан риса берут примерно 70 граммов масла.

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Важна и технология приготовления. В Турции рис не варят в кастрюле, а готовят в высокой сковороде.

Сначала рис обжаривают на сливочном масле, пока он не приобретет золотистый оттенок, а затем заливают водой с добавлением лимонного сока. Когда вся вода впитается, рис готов.

По материалам belnovosti.by

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