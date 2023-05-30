Этот ингредиент делает рис в разы вкуснее: раскрываем секрет турецких хозяек

Те, кто хоть раз бывал в Турции и посещал местные рестораны, наверняка обращали внимание на то, какой необычный, яркий и насыщенный по вкусу рис подают там.

В чем же секрет его приготовления? Его знают все турецкие хозяйки.

Оказывается, при приготовлении риса в Турции его обильно сдабривают сливочным маслом. На стакан риса берут примерно 70 граммов масла.

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