Этот ингредиент делает рис в разы вкуснее: раскрываем секрет турецких хозяек

Те, кто хоть раз бывал в Турции и посещал местные рестораны, наверняка обращали внимание на то, какой необычный, яркий и насыщенный по вкусу рис подают там.
В чем же секрет его приготовления? Его знают все турецкие хозяйки.
Оказывается, при приготовлении риса в Турции его обильно сдабривают сливочным маслом. На стакан риса берут примерно 70 граммов масла.
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Важна и технология приготовления. В Турции рис не варят в кастрюле, а готовят в высокой сковороде.
Сначала рис обжаривают на сливочном масле, пока он не приобретет золотистый оттенок, а затем заливают водой с добавлением лимонного сока. Когда вся вода впитается, рис готов.
По материалам belnovosti.by