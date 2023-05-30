Дачница рассказала о том, как избавилась от одуванчиков на своем участке — больше не растут

Несмотря на то что одуванчик красиво цветет, это растение принято считать самым настоящим сорняком. Дело в том, что желтый цветок очень плодовит. И если его не контролировать, то он моментально захватит всю вашу территорию.

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Поэтому, чтобы избежать созревания семян, сорняк следует уничтожать еще до наступления цветения.

Часть дачников для этих целей использует гербициды. Другие стараются обходиться народными средствами. Но есть и третий вариант. Он предполагает истребление сорняка руками.

При этом не нужно ничего копать или тянуть. Все куда проще! Опытная дачница утверждает, что достаточно просто собрать все листья растения в руку и прокрутить их против часовой стрелки. Если все сделать правильно, то куст останется у вас в руках. А оставшаяся в земле часть корня не сможет нарастить зеленую массу и неизбежно засохнет.

Источник: cpykami.ru