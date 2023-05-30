Чем подкормить цветную капусту в июне, чтобы овощ был размером с арбуз

В начале лета кусты цветной капусты нуждаются в фосфорно-калийном удобрении. Вносить его нужно не ранее, чем через 10 дней после майской подкормки препаратами мочевины.

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Для его приготовления нужно взять: 15 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и по одному грамму борного порошка и хлористого калия. Все перечисленные компоненты необходимо растворить в 5 л воды и полить этим составом капусту под корень. На один куст рекомендуется брать около 0,5 л удобрения.

Помимо этого, цветной капусте пойдет на пользу подкормка из раствора борной кислоты и молибдена. Для его приготовления следует взять по 2,5 г каждого из веществ, растворить их в 5 л кипятка и опрыскать остывшим средством капусту. Эту обработку необходимо проводить в пасмурную, но не дождливую погоду.

Источник: agrognom.ru