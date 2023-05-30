Лицо покроется сеткой жутких морщин, обвиснет, будет страшно смотреть в зеркало: вот что ждет женщин, которые нарушат это правило

«При любом раскладе необходимо знать, как ухаживать за сухой кожей. Такому типу кожи требуется питание и укрепление гидролипидного барьера. Для это нужно использовать косметические средства с высоким содержанием растительных масел и липидов, а также с компонентами, которые способствуют синтезу в коже белков и липидных молекул (церамидов).

При выборе очищающих средств советую отказаться от гелей для умывания на основе лаурилсульфата натрия и лауретсульфата натрия. Лучше использовать более мягкие очищающие компоненты. Умываться надо не обычной водой, а мицеллярной. Очищение завершать тонизированием, но, разумеется, без всякого спирта.

Людям с сухой кожей нельзя пренебрегать солнцезащитными средствами даже в холодный сезон», — поделилась дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова.