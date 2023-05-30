Придется бороться с интриганами: Володина раскрыла, у кого в июне под угрозой окажутся карьера и репутация

По словам Володиной, Львам нужно включить свою бдительность, так как на них могут начать нападать в обществе.

«Для вас июнь — время самозабвенной борьбы за свое место в социуме. Придется доказывать свой авторитет, свое право на признание. А завязаться эта история может поначалу неприятно. Например, со сплетен и слухов за спиной или доносов, порочащих репутацию и угрожающих карьере», — рассказывает астролог.

Василиса рекомендовала подготовиться к такой ситуации. Она отметила, что своих злопыхателей можно будет разоблачить. Астролог подчеркнула, что Львам просто необходимо присмотреться к людям в своем окружении. Если они постараются, то вычислят интриганов на своей работе. Иначе они столкнуться с кознями и заговорами.