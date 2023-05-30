Как приготовить натуральное мороженое из 2-х продуктов — смешаете за 3 минуты

Многие хозяйки предпочитают готовить мороженое дома. Потому что только в этом случае можно быть полностью уверенным в составе этого лакомства. Если вы относитесь к их числу, то обязательно возьмите на заметку этот простой рецепт.

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Чтобы приготовить вкуснейшее домашнее мороженое, вам потребуется банка сгущенного молока и такое же количество жирных сливок.

Взбейте сливки с помощью миксера, а затем добавьте к ним сгущенку. Хорошо все перемешайте и уберите получившуюся массу в морозильную камеру. Когда смесь станет твердой, мороженое можно будет подавать к столу.

Источник: povarenok.ru