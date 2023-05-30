Настоящее испытание ждет людей в первый месяц лета: три мощных геоудара обрушатся на Землю

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии 30 мая зафиксировали 4 слабые вспышки на Солнце класса С. По прогнозам астрофизиков, в целом в течение дня 30 мая вероятность магнитной бури составит 5%, а сильного магнитного шторма – 1%. Метеопаты этого даже не почувствуют.

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Но потом людей ждет настоящее испытание. Как утверждают эксперты, в первом месяце лета магнитные бури стоит ожидать 2, 16 и 20 июня. Сила ударов будет колебаться от 3 до 4 баллов.

В этот день может возникнуть незначительное ухудшение самочувствия, в том числе головная боль и слабость.Также возможно снижение работоспособности, концентрации внимания и возникновение сонливости, пишет «Курьер.Среда».