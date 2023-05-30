Тараканы уйдут навсегда: вредители повесят усы и спешно покинут помещение — испугаются запаха

Жители многоэтажных домов могут вести борьбу с тараканами годами. Дело в том, что эти насекомые имеют привычку перебегать из одной квартиры в другую.

Поэтому очень важно не только прогнать вредителей со своей территории, но и замазать все щели, через которые они могут вернуться.

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Существует множество способов борьбы с неприятным насекомым. Но одним из самых эффективных считается отпугивание паразита с помощью резких запахов. Чаще всего для этих целей используют раствор нашатырного спирта. Его концентрацию можно регулировать по своему усмотрению.

Этим средством необходимо протирать плинтусы, окна, кухонные шкафы, вентиляционные выходы, трубы и дверные проемы. А для повышения эффективности можно помыть весь пол.

Подобную обработку следует проводить 2-3 в неделю. До тех пор, пока все насекомые не исчезнут. Во время работы с препаратом рекомендуется использовать медицинскую маску и перчатки.

Источник: realty.rbc.ru