Налоги не помогают! Объявлен курс доллара на 5 июня - лучше присядьте

На российский рубль влияет сложившаяся мировая ситуация. Экономисты уверены, что в ближайшие дни укрепления нашей валюты не будет.

«Мы видим, что налоговый период не привел к укреплению рубля. Это означает, что рубль может ждать умеренное ослабление в июне, примерно до 82 рублей за доллар. Причем уже в понедельник, 5 числа», - заявил инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

К концу июня доллар, по его словам, может взлететь еще выше.

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