Черный список препаратов для обработки сада от вредителей: все гибнет, а многие и не знали

Для того, чтобы на даче был отличный урожай — нужно периодически обрабатывать растения питательными веществами. Однако есть препараты, которые, наоборот, губительно сказываются на растительности. И лучше запомнить их и не покупать, пока вы не загубили весь урожай.

Специалисты утверждают, что серьезно навредить могут Искра золотая, Актара, БИ-58 и другие, срок выхода которых составляет минимум 45 дней.

Также стоит понимать, что один и тот же препарат нельзя использовать долгое время. У вредителей вырабатывается иммунитет, и отрава становится бесполезной.

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