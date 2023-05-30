Как одним шариком из соды уничтожить всю колонию муравьев: вредителей больше не увидите

Как известно, сода – это щелочь, в сочетании с кислотой она образует бурную реакцию. Именно этот принцип срабатывает, когда при помощи соды борются с вредителями, которые, как известно, имеют кислотную среду на собственном тельце. Это дешево, сердито, эффективно.

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Целую колонию насекомых и в огороде, и в доме легко вытравить сладкими шариками из соды.

Смешайте соду с сахарной пудрой или сахаром, добавьте немного воды, чтобы получилась кашица, а потом скатайте из нее маленькие шарики, разложите их в местах проходов муравьев. Муравьи сами отнесут их в муравейник, и колония погибнет.

Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова»