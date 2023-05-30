Что нужно сделать с пионами, чтобы цветы стали в 2 раза крупнее — быстро и незатратно

Многие начинающие садоводы забывают о том, что большое количество побегов требует огромного количества питательных веществ. Именно поэтому часто случается так, что на пышном пионовом кусте распускаются мелкие невзрачные цветочки.

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Чтобы избежать этой неприятной ситуации, рекомендуется удалять лишнюю зелень. Следуйте четкому правилу: на одном стебле должен развиваться только один бутон.

Если вовремя обрезать все пасынки, то цветы будут в 2 раза крупнее. Обязательно попробуйте это сделать, результат вас очень порадует.

Источник: cpykami.ru