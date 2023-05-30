Валютчики расхохотались, увидев эти цифры: каким жалким станет курс доллара совсем скоро

Доллар в последние два дня удивляет многих во время торгов Мосбиржи. После нескольких дней понижения он вдруг стал повышаться и впервые с 17 мая перевалил за цифру в 81 рубль.

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Аналитики объяснили это момент негативными геополитическими факторами и влиянием спекулянтов.

Финансовые эксперты убеждены, что это будет продолжаться недолго, уже в ближайшие дни доллар будет торговаться за 78 рублей. Это уверенно заявил Алексей Антонов, аналитик из «Алор Брокер».

Источник: 1prime.ru