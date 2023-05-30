Обычной лимонкой вывели весь желто-коричневый налет на унитазе: трюк с салфетками

Против мочевого камня, а также известкового налета, которые с трудом выводит даже специальная химия, хорошо работает обычная лимонная кислота. Нужно сделать раствор и хорошенько пропитать наслоения. Они растворятся и сойдут с легкостью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Прежде всего освободите от воды колено унитаза. Протолкните воду вниз ершиком несколько раз. Если все не ушло, отсосите ее остатки пластиковой бутылкой, действуя как пипеткой.

В литре теплой (ни в коем случае не берем горячую) воды разведите 100 граммов лимонной кислоты. Раствор вылейте в колено. В идеале вода должна скрывать налет. Если этого не происходит, приготовьте больше раствора.

Там, где вода не попадает, покройте поверхность смоченными в кислотном растворе бумажными салфетками или полотенцами. Оставьте на 1 час или больше, в зависимости от загрязнения (можно на ночь). И прочистите все ершиком, обычно налет отходит с легкостью.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»