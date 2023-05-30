Тля ослабит хватку и попадает с кустов через 30 минут после опрыскивания — ловкий трюк с луковицей

О вреде тлей слышали все дачники. И, наверное, почти каждый из них сталкивался с этим насекомым лично. Эта мелкая букашка селится огромными колониями. И, несмотря на безобидный внешний вид, она способна в короткое время уничтожить практически любое растение.

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В борьбе с вредителем можно использовать специальную химию. Однако опытные дачники стараются обходиться без нее. Во-первых, есть более натуральные средства, которые стоят дешевле. А во-вторых, магазинные препараты могут навредить не только тлям, но и самим растениям.

Чтобы избавиться от назойливого насекомого, можно приготовить средство из лука. Все просто: овощ нужно мелко порубить, залить одним литром воды и оставить настаиваться в течение пяти часов. Когда состав будет готов, добавьте в него ложку жидкого мыла и распылите получившуюся смесь на пораженные растения.

Первый эффект от действия средства вы увидите уже через 30 минут. Луковая составляющая уничтожит тлей, а мыльная пленка будет оберегать кусты от новых посягательств.

Источник: novomoscow.ru