Тля ослабит хватку и попадает с кустов через 30 минут после опрыскивания — ловкий трюк с луковицей

Фото: freepik.com/freepik

Это натуральное средство работает не хуже магазинной химии.

О вреде тлей слышали все дачники. И, наверное, почти каждый из них сталкивался с этим насекомым лично. Эта мелкая букашка селится огромными колониями. И, несмотря на безобидный внешний вид, она способна в короткое время уничтожить практически любое растение. 

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В борьбе с вредителем можно использовать специальную химию. Однако опытные дачники стараются обходиться без нее. Во-первых, есть более натуральные средства, которые стоят дешевле. А во-вторых, магазинные препараты могут навредить не только тлям, но и самим растениям.

Чтобы избавиться от назойливого насекомого, можно приготовить средство из лука. Все просто: овощ нужно мелко порубить, залить одним литром воды и оставить настаиваться в течение пяти часов. Когда состав будет готов, добавьте в него ложку жидкого мыла и распылите получившуюся смесь на пораженные растения. 

Первый эффект от действия средства вы увидите уже через 30 минут. Луковая составляющая уничтожит тлей, а мыльная пленка будет оберегать кусты от новых посягательств. 

Источник: novomoscow.ru

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