Влияние извне: доллар внезапно обвалился на фоне страстей в России — это временно

29 мая торги на Мосбирже закончились повышением курса доллара, утром 30 мая тенденция продолжилась. В итоге доллар перевалил за 81 рубль впервые с 17 мая.

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Однако после утренних страстей в Москве ситуация резко изменилась – доллар резко пошел на понижение. Его последняя цифра – 80,75 рубля. Эксперты считают, что так инвесторы отреагировали на геополитические факторы.

Впрочем, долго это продолжаться не будет. Михаил Зельцер, финансовый аналитик из «БКС Мир инвестиций», полагает, что курс доллара понизится в ближайшее время до 78 рублей.

Источник: 1prime.ru