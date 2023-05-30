Как спасти пионы от нашествия муравьев: убегут через 10 минут — больше не вернутся

Пионовые кусты привлекают муравьев сладким соком, который образуется на бутонах растения. Если не предпринимать никаких мер по борьбе с этим вредителем, то цветок даже не успеет распуститься.

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Поэтому бдительные дачники стараются действовать сразу же после обнаружения первых незваных гостей.

Чтобы муравьи перестали терзать вашу клумбу, нужно обработать кусты мыльным составом. Для этого необходимо растворить в 10 литрах воды по одной столовой ложке хозяйственного и дегтярного мыла. И распылить получившееся средство на пораженные растения.

Эффект от такой обработки будет виден уже через 10 минут. Муравьи быстро потеряют интерес к вашим пионам и отправятся на поиски более гостеприимного дачника. А чтобы вредители не вернулись, эту процедуру нужно проводить после каждого дождя.

Источник: gorodche.ru