Больше не нужно натирать унитаз: поставили в бачок бутылку с уксусом — чистота идеальная

Мочевой камень и известковый налет практически перестанут образовываться на стенках вашего унитаза, если вы воспользуйтесь данным лайфхаком.

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Накопите обмылки и положите их в пустую пластиковую бутылочку примерно в 0,5 литра. Далее залейте их уксусом, сделайте в верхней части посуды несколько небольших проколов.

Разместите бутылку в бачке унитаза. Теперь при каждом смыве воды его чаша будет орошаться мыльно-уксусным раствором, благодаря чему минеральные отложения станут разъедаться.

Отметим, что обычную гигиену унитаза при этом способе никто не отменяет.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»