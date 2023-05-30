Отбеливатель не нужен, достаточно обычного порошка: все дело в маленькой хитрости – рассказываем

Вы навсегда откажетесь от применения обычного отбеливателя, когда узнаете о свойствах столового уксуса. Он способен освежать вещи и возвращать им былую белизну не хуже профессиональных средств.

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Добавляйте девятипроцентный уксус в отдел для кондиционера в стиральную машинку при каждой стирке, и вы не узнаете свое белье. Былая чистота вернется просто на глазах.

Кроме того, ваши полотенца станут мягкими, как после использования кондиционера, а посторонние запахи испарятся, будто их и не было.