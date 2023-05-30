Люди столпились в валютных обменниках: узнали о резком повышении доллара — это начало

Курс доллара на последних биржевых торгах в Москве 30 мая превысил отметку в 81 рубль впервые с 17 мая. Последняя цифра, которую выдал «американец» во время продаж — это 81,07 рубля.

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Доллар растет уже второй день подряд, вопреки прогнозам экспертов, которые оптимистично рассматривали будущее рубля в последний месяц весны.

Финансовые аналитики были уверены, что доллар не превысит потолка до июня в 80 рублей. Однако сейчас их прогнозы не так оптимистичны.

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, считает, что уже на этой неделе доллар достигнет 82 рублей.

Источник: 1prime.ru