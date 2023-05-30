Уничтожаем тлю и муравьев средством из времен СССР: мгновенно забивает трахеи, вредитель падает

С тлей и муравьями на огороде необходимо бороться одновременно, поскольку они вредят насаждениям в союзе.

Для этой цели используется народное средство, которое было известно еще во времена СССР.

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Возьмите 10 литров воды, 100 граммов хозяйственного мыла тертого и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Хорошенько смешайте и опрыскайте данным раствором ваши растения, где есть насекомые.