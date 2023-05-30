Колорадский жук забудет дорогу на вашу дачу: чудо-средство без тяжелой химии - пять минут, и готово

Колорадский жук, попавший в Россию из восточной Европы, продолжает уничтожать урожай многих дачников. Если с вредителем не бороться, то ваш картофель может погибнуть, не успев дать плоды.

Но дачники знают чудо-средство, которое выгонит насекомое с участка. Готовится быстро, без тяжелой химии. Просто смешайте в 10 литрах воды 100 граммов горчичного порошка, ½ ч. Л, соли и 100 мл. 9%-ного уксуса.

Настоите и опрыскайте листья картофеля данным средством. Жук больше не подлетит к растению, испугавшись запаха.

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