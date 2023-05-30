Унитаз стал белым: просто бросили порошок и закрыли крышку – пена разъела грязь за 20 минут

Лимонная кислота и сода способны справится при совместном воздействии практически с любыи загрязнениями на санфаянсе.

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Дело в том, что при соприкосновении с водой они образуют бурную пену, которая выталкивает минеральные наслоения и мочевой камень от поверхности.

Возьмите 1/3 стакана пищевой соды, 1/4 стакана лимонной кислоты. Перемешайте порошки и киньте в унитаз.