Унитаз стал белым: просто бросили порошок и закрыли крышку – пена разъела грязь за 20 минут

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Простой состав отлично справляется с самыми сложными загрязнениями.

Лимонная кислота и сода способны справится при совместном воздействии практически с любыи загрязнениями на санфаянсе.

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Дело в том, что при соприкосновении с водой они образуют бурную пену, которая выталкивает минеральные наслоения и мочевой камень от поверхности.

Возьмите 1/3 стакана пищевой соды, 1/4 стакана лимонной кислоты. Перемешайте порошки и киньте в унитаз.

Далее распределите состав по всей поверхности, подождите минут 20 или 40 (в зависимости от серьезности загрязнения) и почистите щеткой либо ершиком. Смойте водой.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».

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