Глобальный передел рынка! Экономист объявил реальный курс рубля на июнь - будет кошмарить

Экономические аналитики уверены, что наступает глобальный передел рынка, который сместит внешние приоритеты и установит другие. Курс доллара, по мнению многих экспертов, летом будет кошмарить. Котировки будут то падать, то подниматься.

«В конце мая и начале июня в России - налоговый период, который поддержит нашу валюту. Далее в США могут понизить ключевую ставку, что негативно может сказаться на рубле - он может рухнуть до 90», - отметила экономист Екатерина Константинова.

По мнению эксперта, нельзя забывать о ценах на нефть. Если в июне страны ОПЕК не договорятся, то доллар может еще больше подорожать. И рубль, соответственно, просесть еще больше.

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