Доллар перешагнул предельный курс и пошел на резкое увеличение: люди в оцепенении

Курс доллара в ходе утренних торгов на Мосбирже 30 мая превысил 81 рубль, произошло это впервые с 17 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Валюта США повысилась на 24 копейки, дойдя до цифры в 81,07 рубля. Курс юаня вырос на 2 копейки, до 11,41 рубля. Курс евро не изменился, поскольку с европейской валютой не было совершено ни одной сделки.