Доллар перешагнул предельный курс и пошел на резкое увеличение: люди в оцепенении

Курс доллара в ходе утренних торгов на Мосбирже 30 мая превысил 81 рубль, произошло это впервые с 17 мая.
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Валюта США повысилась на 24 копейки, дойдя до цифры в 81,07 рубля. Курс юаня вырос на 2 копейки, до 11,41 рубля. Курс евро не изменился, поскольку с европейской валютой не было совершено ни одной сделки.
Отметим, что эксперты предрекали рост доллара до конца мая не более 80 рублей. И даже заявляли о том, что «американец» упадет в начале июня из-за стабилизации цен на нефть.
Источник: rsute.ru.