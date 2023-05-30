После 4 июня курс доллара резко понизится – почему: люди узнали и бегут в кассы

Последние торги на Мосбирже закончились повышением курса доллара до 80, 83 рубля. Однако аналитики говорят, что это явление временное.

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В настоящий момент складывается благоприятная ситуация для укрепления рубля. На фоне которого «американец» неизменно падает.

Дело в том, что после ряда запретов цены на нефть стали предельно низкими. Но после того, как министр нефти Саудовской Аравии пригрозил спекулянтам, играющих на понижение нефтяных цен, ситуация изменилась.