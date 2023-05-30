После 4 июня курс доллара резко понизится – почему: люди узнали и бегут в кассы

Последние торги на Мосбирже закончились повышением курса доллара до 80, 83 рубля. Однако аналитики говорят, что это явление временное.
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В настоящий момент складывается благоприятная ситуация для укрепления рубля. На фоне которого «американец» неизменно падает.
Дело в том, что после ряда запретов цены на нефть стали предельно низкими. Но после того, как министр нефти Саудовской Аравии пригрозил спекулянтам, играющих на понижение нефтяных цен, ситуация изменилась.
Рынок воспринял это как намек на то, что на встрече стран ОПЕК+ 4 июня возможно новое сокращение нефтедобычи. Соответственно, рубль стал чувствовать себя более уверенно. Не исключено, что после указанной даты, курс доллара резко понизится.
Источник: rsute.ru.