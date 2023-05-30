Кочаны растут знатные, не трескаются, если давать капусте эту подкормку: сахар и дрожжи творят чудеса!

Каждая рассада капусты превратится в огромный крепкий кочан, если правильно ухаживать за капустой. Подкормка, защита от вредителей, полив и правильное удобрение – залог успеха, которого придерживаются мудрые дачники многие годы.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Известно, что если дать капусте подпитаться раствором дрожжей и сахара, то кочаны раздадутся вширь и не потрескаются. Рецепт очень простой, потребуется один пакетик дрожжей (10 г) и 50 г сахара. Их растворяют в теплой воде (около 30 градусов Цельсия), настаивают 2-3 часа, а после разбавляют пятью частями воды. Поливать нужно каждый росток отдельно.

По материалам сайта «Белновости»