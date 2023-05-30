Как быстро привести в форму любое растение дома или в саду: трюк с ложкой сахара

Если у садового или комнатного растения заметно замедлился рост, или рост есть, но листочки стали хрупкими, ломкими, или пожелтела листва, или нет цветения, то значит пора дать культуре сладенького.
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На взрыхленную поверхность земли рассыпьте чайную ложку без горки сахара, перемешайте с землей. Полейте водой комнатной температуры.
Устраивайте такую сладкую подкормку 1 раз в 2-4 месяца. Растения будут пышными и здоровыми.
Источник: Telegram-канал «Цветочница».