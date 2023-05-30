Как быстро привести в форму любое растение дома или в саду: трюк с ложкой сахара

Если у садового или комнатного растения заметно замедлился рост, или рост есть, но листочки стали хрупкими, ломкими, или пожелтела листва, или нет цветения, то значит пора дать культуре сладенького.

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