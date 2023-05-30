Кусты будут ломиться от ягоды: чем полить жимолость, когда зацветет – дачная хитрость на миллион

Пользу жимолости трудно переоценить, это кладезь витамина С и полезных микроэлементов. Только, к сожалению, ягода очень быстро перестает плодоносить, выдав первый урожай в июне. Между тем, есть дачный секрет, как расщедрить кустарники, чтобы они вновь порадовали обилием ягод на ветках.

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Хитрые дачники используют для подкормки бор. Он идеально подходит в июне, когда формируется завязь. Для ее увеличения 1 гр борной кислоты разводят в 10 литрах воды – помните, что в холодной она плохо растворяется, так что лучше взять немного теплой.ю растворить, а потом смешать с основным объемом.

По материалам сайта Belnovosti