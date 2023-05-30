Что произойдет после того, как подкормить клубнику дрожжами: садоводы раскрыли удивительный секрет

Давно не секрет, что садово-огородные культуры вырастить без подкормки сложно. Это будет не тот урожай, о котором все мечтают. Поэтому люди привыкли брать инициативу в свои руки и применяют различные полезные удобрения.

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Умудренные опытом дачники, выращивающие клубнику у себя на участке, давно выбрали для себя проверенные средства, влияющие на урожайность. И предпочитают использовать для подкормки дрожжи. Давно замечено, что этот активатор повышает плодоносность и влияет на размеры ягодок.

Дрожжи применяют при приготовлении удобрения, которое делают самостоятельно. Берется 5 литров воды, полстакана сахара, 0,5 кг натертого на терке картофеля, 150 гр хлеба, 50 гр дрожжей, 3 ст ложки средства «Байкал» (или любое с живыми микроорганизмами). Тщательно все смешивается, настаивается в три дня в темном помещении. После чего удобрение разбавляют четырьмя частями воды, под каждый кустик выливается по литру питательной жидкости.

По материалам сайта Izvmor