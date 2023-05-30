«Получат то, к чему давно готовились»: астролог Савельева раскрыла, кого в июне ждут внезапные перемены в жизни

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«Стрельцы в июне наконец-то получат то, чего давно ждали. то касается сферы недвижимости. Если были вложены деньги в долгострой, то в июне месяце, уже все поменяется и будет назначена дата выдачи ключей, или даже выдадут их.

Девы в июне получат то, к чему давно готовить, какое-то новое событие, которое будет делить жизнь до и после. Например долгожданная беременность или реализация какого-то проекта.

А у Рыб тоже будут изменения в жизни, но они могут быть как положительные, так и отрицательные. Зависит от того насколько хладнокровно подойдут к вопросу. Т. е. если будут всем доверять, то могут потерять огромную сумму денег. Причем деньги это не те, которые они накопили, а взяли в кредит. И тут зависит от них или они ими распорядятся по справедливости и не будут доверять а-ля друзьям, или из за своей доброты, этими деньгами воспользуются другие, а Рыбам потом очень долго выплачивать этот кредит или возвращать долг», – высказалась эксперт.