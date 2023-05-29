Как быстро загореть с помощью коктейля из моркови — рецепт от косметолога

Косметолог Татьяна Аюпова рассказала о том, как можно получить красивый насыщенный загар с помощью дешевого, но полезного овоща.

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Если вы еще не успели догадаться, то речь идет об обычной морковке. Дело в том, что этот корнеплод богат витаминами А и Е. А они помогают усилить реакцию кожи на солнечные ванны.

Чтобы добиться желаемого эффекта, нужно выпить морковный коктейль за неделю до пляжного отдыха.

Помимо овощного сока, в состав напитка должны входить теплые сливки или масло. Это условие является обязательным, так как нужные витамины усваиваются организмом только при наличии жира.

Источник: gorodovoy.ru