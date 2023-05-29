Когда нужно обрезать чесночные стрелки, чтобы они не успели навредить луковице — спешить не стоит

Озимый чеснок начинает цвести ближе к середине июня. В это время он выпускает побег в форме стрелы. На кончике которого со временем появляются семена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

И если вы не планируете запасаться посадочным материалом, то эти стрелки необходимо будет удалить. Иначе все силы чеснока уйдут на созревание семян и вы останетесь без ароматных луковиц.

Но не спешите хвататься за ножницы при едва наметившейся стрелке. Если вы обрежете ее слишком рано, то стебель все равно продолжит расти. И вам придется повторить процедуру еще раз. А если будете ждать слишком долго, то стрелка отнимет часть питательных веществ у овоща.

Опытные дачники рекомендуют удалять стрелки тогда, когда их длина достигнет 10–15 сантиметров. Так как на этой стадии они уже не успеют отрастить новые семена, но еще не отнимут много сил у растения.

Источник: ogorod.ru