Как отстирать засаленные кухонные полотенца с помощью растительного масла — это удивительно

Не опускайте руки, если вы никак не можете вывести жирные пятна и неприятный запах с кухонных полотенец. Ведь опытные хозяйки подсказали, что это можно сделать с помощью секретного средства.

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Для его приготовления вам потребуется: нашатырный спирт, рафинированное подсолнечное масло, пищевая сода и стиральный порошок. Возьмите по 3 столовые ложки каждого ингредиента, а затем размешайте их в 5 литрах горячей воды. Поместите в получившийся состав грязные полотенца, накройте емкость крышкой и поставьте таймер на 4 часа.

По прошествии времени вам останется только достать полотенца из этого средства и постирать их обычным способом. Вы будете удивлены: от пятен и запаха не останется никаких следов.

Источник: tut-news.ru