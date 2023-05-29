Успеете за вечер: как быстро привести в порядок пятки к пляжному сезону — дешево и эффективно

Если вы заработались и в круговороте дел забыли о том, что через несколько дней наступает лето, не переживайте. Времени на подготовку к жаркому сезону еще достаточно. Во всяком случае, его точно хватит на то, чтобы привести в порядок ваши пяточки.

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В салон, конечно, сейчас не пробиться. Да и ни к чему это. Ведь все необходимые процедуры можно провести в домашних условиях.

Для начала окуните ноги в раствор глицерина и подождите около 15 минут. На четыре литра теплой воды нужно взять одну большую ложку аптечного препарата.

Затем смешайте скраб из морской соли, меда и кофейной гущи. Нанесите его круговыми движениями на проблемные места. Как следует помассируйте стопы в течение 3–4 минут и смойте средство чистой водой.

Подсушите ноги с помощью полотенца и вотрите в них питательный крем с мочевиной. Дождитесь полного впитывания средства. Затем наденьте свежие хлопковые носки и займитесь своими привычными делами. Процедуру можно повторить на следующий день, если в этом будет необходимость.

Источник: yapokupayu.ru