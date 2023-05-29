Муравьи сбегут в соседнее село: просто полейте их дом этим продуктом — никогда не вернутся

Если на вашем участке завелись муравьи, то обязательно укажите им на выход. Пускай эти насекомые сами не особо вредят овощам и ягодам. Зато они выращивают тлей, которые прекрасно справляются с уничтожением дачных посадок.

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Поэтому, как бы вам не было жаль прощаться с трудолюбивыми насекомыми, это придется сделать. Ведь будущий урожай превыше всего.

Чтобы муравьи покинули свое жилье и больше никогда не вернулись на это место, нужно полить их дом любым нерафинированным растительным маслом. Насекомые его на дух не переносят. На небольшой муравейник хватит одного стакана. А если перед вами целый город, то порцию угощения можно существенно увеличить.

Муравейник опустеет уже через несколько часов после обработки. А что касается тлей, то от них можно избавиться с помощью настоя из крапивы.

Источник: izvmor.ru