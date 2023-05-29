Чем простимулировать клубнику в период цветения: будет расти словно на дрожжах — мощное средство

Садовая клубника нуждается в подкормке на всех этапах своей жизни. Но особенно важно вносить удобрения в период цветения. Так как именно в этот момент закладываются будущие ягоды. И если растению не хватит питательных веществ, то урожай будет скудным и мелким.

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По словам агронома Анастасии Коврижных, эффективное удобрение можно сделать в домашних условиях. Оно не будет вам стоить ни одной копейки. При этом результат превзойдет даже самые смелые ожидания.

Для приготовления этого средства вам потребуется 0,5 кг рубленой крапивы и 5 л воды. Сорняк нужно будет залить жидкостью, накрыть крышкой и оставить в теплом месте на 14 дней. В процессе настаивания его следует несколько раз перемешать.

Когда время пройдет, разведите настой (на 0,5 л средства из крапивы нужно взять 10 л воды). Добавьте в него 500 г древесной золы и полейте им клубнику под корень.

Источник: belnovosti.by