Чем полить томаты после высадки в открытый грунт, чтобы все кусты прижились — выстоит даже чахлая рассада

Многие огородники искренне уверены в том, что помидоры после пересадки нуждаются только в стандартных удобрениях вроде компоста или навоза.

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Они, конечно, необходимы для правильного развития растения. Но стоит помнить и о том, что прежде чем кусты пойдут в рост, им нужно пережить период адаптации. А для этого агроном Анастасия Коврижных рекомендует полить помидоры раствором янтарной кислоты.

Готовится средство просто: на 10 литров воды нужно взять два грамма измельченной в порошок кислоты.

Получившимся составом следует подкормить все пересаженные томаты. Уже через несколько дней вы заметите, что даже самая безнадежная рассада станет выглядеть более крепкой и здоровой.

Источник: belnovosti.by