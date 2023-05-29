Дополнительный выходной: четырехдневная рабочая неделя будет уже в июне – кому так повезло

Роструд напомнил россиянам, что совсем скоро их ждет четырехдневная рабочая неделя. Связано это вовсе не с нововведениями, а с праздничным днем - 12 июня.

«В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы 10 июня по понедельник 12 июня включительно. Рабочая неделя начнется со вторника 13 июня», - сказано в сообщении Роструда.