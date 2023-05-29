Когда узнали про эту хитрость, перестали отбеливать: порошок в машинке справляется

Известно, что многие отбеливатели негативно влияют на состояние ткани при стирке. Она быстрее изнашивается и со временем желтеет. Кроме того, отбеливатели нередко стоят хороших денег. А кое-какие варианты люди переносят с трудом из-за запаха и воздействия на кожу.

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Однако узнав про маленькую хитрость с 9%-м уксусом, вы откажетесь от применения отбеливателей.

Загрузите в лоток стиральной машинки порошок. Вместо кондиционера добавьте столовый уксус и поставьте на 40-градусный режим. Вас порадует результат такой обработки! Белье станет чище и мягче, как после спецобработки!

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»