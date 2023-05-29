Как и чем нужно поливать петунию, чтобы она обильно цвела — многие даже не догадываются

О том, что петунию нужно периодически поливать и удобрять, знают все дачники. Однако даже при соблюдении этих условий цветок может совершенно неожиданно зачахнуть. И, вероятнее всего, виной этому будет неправильный полив.

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Ведь многие садоводы даже не догадываются о том, что петунию можно поливать только отстоянной теплой жидкостью. А в идеале желательно для этих целей иметь большой запас дождевой воды.

Также причиной плохого самочувствия цветка может стать неправильная техника увлажнения грунта. Если ваша петуния посажена в горшок, то верхний полив лучше заменить на подачу воды через поддон.

Соблюдайте эти рекомендации, и петуния отблагодарит вас пышным цветением.

Источник: ogorodum.ru