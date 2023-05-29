Обрызгали всего одной дешевой таблеткой: собрали самую крупную клубнику, какую видели

Если вы до сих пор не слышали о янтарной подкормке клубники, самое время ее испытать. Метод рабочий и проверен опытными садоводами еще со времен СССР.

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После такой подкормки ваша ягода порадует урожаем, вырастет нереально крупной и сладкой.

Опрыскивайте клубнику янтарной кислотой (1 таблетка на 1 л воды). Она является стимулятором роста и своеобразными витаминками для растений. Клубника будет интенсивнее завязываться, а ягоды будут роскошными.

Источник: дзен-канал «Садоеж»