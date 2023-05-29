Сняли жилье, а там унитаз — беда: жуткий налет убрали советским способом с лимонкой

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вместе с тем, опытные хозяйки знают действенный способ, который хорошо себя показал еще во времена СССР,

Сейчас, в эпоху дороговизны и сомнительной экологии, его вспоминают все чаще.

Приготовьте 2 пакетика лимонной кислоты, теплую воду, пищевую соду и ершик. Разведите лимонную кислоту в небольшом количестве теплой воды. Жидкость перелейте в распылитель и хорошо взболтайте.

Теперь распылите по поверхности унитаза, уделяя особое внимание наиболее загрязненным участкам. Оставьте на 10–15 минут. Далее пройдитесь ершиком и содой.

Источник: дзен-канал «Так просто!»