Сняли жилье, а там унитаз — беда: жуткий налет убрали советским способом с лимонкой

Если немного запустить унитаз, очистить его будет крайне сложно. Мочевой камень, а также известковый налет образовывают на поверхности санфаянса практически несмываемые наслоения.
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Вместе с тем, опытные хозяйки знают действенный способ, который хорошо себя показал еще во времена СССР,
Сейчас, в эпоху дороговизны и сомнительной экологии, его вспоминают все чаще.
Приготовьте 2 пакетика лимонной кислоты, теплую воду, пищевую соду и ершик. Разведите лимонную кислоту в небольшом количестве теплой воды. Жидкость перелейте в распылитель и хорошо взболтайте.
Теперь распылите по поверхности унитаза, уделяя особое внимание наиболее загрязненным участкам. Оставьте на 10–15 минут. Далее пройдитесь ершиком и содой.
Источник: дзен-канал «Так просто!»