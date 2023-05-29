Доллар дважды обвалил курс за сегодня! У валютчиков сдают нервы, что-то происходит

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Однако 29 мая доллар понизился в цене на бирже дважды. В настоящий момент он торгуется за 79,98 рубля. При этом евро уверенно растет, его курс – 85,84 рубля.

Инвесторы недоумевают, а у кого-то сдают нервы. Однако их стоит успокоить, это далеко не последние показатели.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что рубль может в ближайшие дни укрепиться в диапазоне 78-79 за доллар.

Источник: 1prime.ru