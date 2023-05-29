Доллар дважды обвалил курс за сегодня! У валютчиков сдают нервы, что-то происходит

Доллары. Фото: Global Look Press

Люди не ожидали, что американская валюта именно сейчас начнет понижение.

Американский доллар долгое время шел на торгах Мосбиржи на повышение. Курс выше 80 рублей для многих стал привычным.

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Однако 29 мая доллар понизился в цене на бирже дважды. В настоящий момент он торгуется за 79,98 рубля. При этом евро уверенно растет, его курс – 85,84 рубля.

Инвесторы недоумевают, а у кого-то сдают нервы. Однако их стоит успокоить, это далеко не последние показатели.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что рубль может в ближайшие дни укрепиться в диапазоне 78-79 за доллар.

Источник: 1prime.ru

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