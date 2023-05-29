Доллар дважды обвалил курс за сегодня! У валютчиков сдают нервы, что-то происходит

Американский доллар долгое время шел на торгах Мосбиржи на повышение. Курс выше 80 рублей для многих стал привычным.
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Однако 29 мая доллар понизился в цене на бирже дважды. В настоящий момент он торгуется за 79,98 рубля. При этом евро уверенно растет, его курс – 85,84 рубля.
Инвесторы недоумевают, а у кого-то сдают нервы. Однако их стоит успокоить, это далеко не последние показатели.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что рубль может в ближайшие дни укрепиться в диапазоне 78-79 за доллар.
Источник: 1prime.ru